Ti metto una fune alla gola | perseguita la sorella 36enne allontanato da Montesarchio

Una storia sconvolgente scuote Montesarchio: un uomo di 36 anni è stato allontanato dal suo paese con un divieto di dimora, accusato di aver perseguitato e aggredito la propria sorella. La vicenda evidenzia quanto sia importante intervenire tempestivamente contro ogni forma di violenza familiare. La giustizia ha preso provvedimenti drastici per tutelare la vittima e riportare la legalità. La sicurezza di tutti rimane la priorità assoluta.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna il personale della Stazione Carabinieri di Montesarchio ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Montesarchio, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di un 36enne di Montesarchio gravemente indiziato del delitto di atti persecutori e lesioni nei confronti della sorella. In particolare, l'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, trae origine dalla querela sporta dalla persona offesa nei confronti del fratello a seguito delle molestie e delle minacce reiterate nei suoi confronti, consistite in particolare nella continua richiesta delle chiavi della autovettura della stessa e di piccole somme di denaro (5,00 euro o 10,00) per l'acquisto di benzina e sigarette.