Thuram irriconoscibile Luis Henrique già bocciato | le reazioni social di Inter-Fluminense

Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Fluminense, i social sono esplosi di reazioni appassionate e critiche. Thuram appare irriconoscibile, mentre Luis Henrique riceve giudizi severi e bocciature totali. I tifosi nerazzurri esprimono delusione e preoccupazione, evidenziando le difficoltà di una squadra in cerca di identità e risposte. La partita ha aperto un dibattito acceso tra sostenitori e analisti, lasciando intendere che il cammino verso il riscatto sia ancora lungo.

I nerazzurri sono fuori dal Mondiale per Club dopo la sconfitta per 0-2 contro i brasiliani del Fluminense. Sui social dilaga il pessimismo dei tifosi dell'Inter: dalle critiche a Thuram e Asllani, alla netta bocciatura di Luis Henrique, uno dei neoacquisti di questo mercato estivo. Queste le reazioni social di Inter-Fluminense¬†. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Thuram irriconoscibile, Luis Henrique gi√† bocciato: le reazioni social di Inter-Fluminense

In questa notizia si parla di: social - inter - thuram - luis

Inter, che crescita sui social! Superati oltre 80 milioni di follower - L'Inter celebra un traguardo straordinario, superando gli 80 milioni di follower sui social media in un momento cruciale della stagione, con la finale di UEFA Champions League in vista.

Monterrey-Inter, pagelle: Carlos sprint, Sommer stecca. Bene Luis Henrique, gi√Ļ Sucic e Thuram Vai su Facebook

Thuram irriconoscibile, Luis Henrique già bocciato: le reazioni social di Inter-Fluminense; Inter, Luis Enrique provoca: la frase sul Botafogo è uno schiaffo ai nerazzurri; Thuram consola Yamal dopo Inter-Barcellona ma poi sui social....

Inter, Thuram cita Antetokoumpo e Jordan per spiegare il crollo col Psg: valanga di critiche sui social - Thuram riporta le parole delle due stelle Nba Antetokoumpo e Jordan per spiegare il crollo dell'Inter col Psg e giudica positivamente la stagione dei nerazzurri: per i tifosi è troppo ... Come scrive sport.virgilio.it

Inter-Fluminense, Chivu ha scelto: torna la ThuLa per puntare ai quarti del Mondiale. Le ufficiali - L'Inter stasera torna in campo nel Mondiale per Club 2025 contro il Fluminense, diretta alle 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset. Riporta msn.com