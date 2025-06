Thriller dimenticato di 50 anni fa in italia il preferito di quentin tarantino

Se amate i capolavori nascosti e le pellicole che lasciano il segno, non potete perdervi "The Human Factor". Un thriller dimenticato di 50 anni fa, capace di affascinare anche Quentin Tarantino, che lo considera un vero e proprio film di culto. Tra atmosfere avvolgenti e narrazione intensa, questa gemma degli anni ’70 rappresenta un esempio di cinema di frontiera e innovazione, ancora oggi capace di ispirare cineasti e appassionati. La sua storia merita di essere riscoperta e rivivere sul grande schermo.

un film di culto tra i preferiti di quentin tarantino: "the human factor". Il cinema degli anni '70 continua a influenzare registi e appassionati, grazie a opere che si distinguono per stile, atmosfere e approccio narrativo. Tra queste, un titolo emerge come esempio di cinema di frontiera e innovazione: "The Human Factor", un thriller di vendetta diretto da Edward Dmytryk. Questo film, poco noto al grande pubblico, ha conquistato il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino, che lo considera uno dei migliori esempi del genere realizzati dalla vecchia Hollywood. caratteristiche principali del film.

