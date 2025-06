This is Wonderland incanta Roma con Peter Pan | oltre 15.000 visitatori nel primo weekend

This is Wonderland incanta Roma con Peter Pan, attirando oltre 15.000 visitatori nel primo weekend. Il Parco delle Fiabe ritorna nel magico scenario del Giardino delle Cascate dell’EUR, offrendo un’esperienza unica che trasforma i grandi classici in emozioni immersive e poetiche. Un successo straordinario che conferma come la magia di questa iniziativa continui a conquistare grandi e piccini, invitandoli a sognare senza limiti.

Il Parco delle Fiabe è tornato. Dal 28 giugno 2025, “This is Wonderland – Peter Pan: Never Stop Dreaming” ha riaperto le porte nella magica cornice del Giardino delle Cascate del Laghetto dell’EUR, accogliendo più di 15.000 visitatori solo nel primo fine settimana. Un successo straordinario per il format originale firmato Lux Entertainment, che trasforma ogni anno i grandi classici della letteratura in esperienze immersive e poetiche, capaci di incantare grandi e piccoli. Il percorso di quest’anno è un omaggio a chi non ha mai smesso di sognare: una reinterpretazione di Peter Pan che non parla di fuga dalla realtà, ma di trasformazione interiore. 🔗 Leggi su Funweek.it

