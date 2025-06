Thiago Silva rivela | Ho parlato con Allegri dell’Inter! Ci ha dato buone informazioni

Thiago Silva, nel post-partita di Inter-Fluminense, ha rivelato di aver parlato con Allegri riguardo all'Inter, ricevendo informazioni positive e promettenti. La sua analisi della sfida, conclusa 2-0 per i brasiliani, mette in luce l’orgoglio per la prestazione difensiva e la determinazione a migliorare in attacco. Le sue parole aprono interessanti spunti sul futuro e sulle strategie di squadra, lasciando tutti con un’anticipazione: il meglio deve ancora venire.

Thiago Silva si è pronunciato nel post-partita di Inter-Fluminense, sfida conclusa con il punteggio di 2-0 a favore dei brasiliani. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Thiago Silva si è così espresso a Sport Mediaset al termine di Inter-Fluminense: «Sono contento della partita che abbiamo fatto. Molto bene difensivamente, mentre potevamo fare meglio offensivamente. Siamo molto soddisfatti della qualificazione, ora dobbiamo riposare perchĂ© ci sono i quarti. Ho chiesto alcune informazioni ad Allegri sull'Inter, lui ne ha parlato molto bene. Ha tanta stima per l'Inter, così come ce l'ho io. Credo che lui ci abbia passato buone informazioni.

In questa notizia si parla di: thiago - silva - inter - rivela

