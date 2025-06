Thiago Silva | Contro l’Inter servirà una partita perfetta!

Thiago Silva, veterano e pilastro del Fluminense, sa che contro l’Inter servirà una prestazione impeccabile. Con l’esperienza di chi ha conquistato il mondo, il difensore brasiliano ha sottolineato l’importanza di una partita senza margine d’errore, consapevole che ogni dettaglio può determinare il risultato. La sfida si preannuncia come un duello tra talento e strategia, dove l’ex rossonero punta a scrivere un’altra pagina di gloria per il suo club.

L’Inter si appresta ad affrontare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ci sarà un ex rossonero a difendere la difesa dei brasiliani. RICERCA DELLA PERFEZIONE – L’ Inter sulla carta è la favorita di questo match. Per un giocatore del Fluminense sarà quasi un derby. Il quarantenne Thiago Silva ha parlato ai microfoni di DAZN: « Dovremmo fare una partita perfetta. Sappiamo che ogni minimo dettaglio fa la differenza. Anche il minimo errore farà la differenza. Sicuramente ci saranno situazioni difficili che dovremmo affrontare nel migliore dei modi. Dobbiamo sbagliare il meno possibile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thiago Silva: «Contro l’Inter servirà una partita perfetta!»

