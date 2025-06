Thiago Silva a DAZN | Vincerà chi farà meno errori Ecco cosa farà la differenza

Thiago Silva, il colosso difensivo del Fluminense, si prepara alla sfida contro l'Inter con determinazione e consapevolezza. Prima del fischio d’inizio, il veterano brasiliano ha sottolineato l’importanza di minimizzare gli errori e di giocare con sicurezza ed equilibrio. In un mondo dove ogni dettaglio conta, la differenza potrebbe essere fatta proprio da chi saprà mantenere la calma sotto pressione. Ecco cosa farà la vera differenza in questa sfida cruciale.

Thiago Silva ha parlato a Dazn prima di Inter Fluminense, le dichiarazioni del difensore ex Milan e PSG. A pochi minuti dal via di Inter – Fluminense, Thiago Silva ha parlato così ai microfoni di Dazn: DETTAGLI – «Sappiamo che ogni dettaglio farà la differenza e anche ogni minimo errore. Si tratta di sbagliare il meno possibile, nessuno è perfetto e faremo errori. Dobbiamo essere più sicuri, più equilibrati come squadra per non farci sorprendere. Ed è sempre difficile affrontare le italiane ma siamo pronti» INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com