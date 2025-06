The Velvet Soundown la band generata dall’intelligenza artificiale ha superato i 400mila ascoltatori mensili su Spotify

Il fenomeno musicale dell'anno? The Velvet Soundown, la band creata dall'intelligenza artificiale, ha già conquistato oltre 400.000 ascoltatori mensili su Spotify, sorprendendo per innovazione e talento. Composto da artisti virtuali come Gabe Farrow e Orion Rio Del Mar, il gruppo psych rock si distingue per l'incredibile mix di suoni e creatività digitale. Un esempio brillante di come la tecnologia stia rivoluzionando il panorama musicale: il futuro è già qui.

La band generata dall’intelligenza artificiale, The Velvet Soundown a distanza di pochissime settimane nel mondo musicale ha già collezionato ottimi numeri su Spotify. Il gruppo psych rock è composto da Gabe Farrow, “vocalist e stregone del mellotron”, Lennie West (chitarra), Milo Rains (basso e synth) e da Orion Rio Del Mar “ percussionista dallo spirito libero”. Nella bio si legge inoltre che i Velvet Soundown producono “alt-pop cinematografico e sognante soul analogico”. La band ha attualmente due album sulla piattaforma streaming Floating On Echoes, pubblicato lo scorso 5 giugno, e Dust and Silence, disponibile dal 20 giugno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Velvet Soundown, la band generata dall’intelligenza artificiale, ha superato i 400mila ascoltatori mensili su Spotify

In questa notizia si parla di: velvet - soundown - band - generata

The Velvet Soundown, la band generata dall'intelligenza artificiale, ha superato i 400mila ascoltatori mensili su Spotify.