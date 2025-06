The Skill dal 3 al 6 luglio in Corsica la seconda edizione del campus per manager

Dal 3 al 6 luglio, la splendida Corsica ospiterà la seconda edizione del campus per manager di The Skill, un’esperienza unica tra insegnamenti sulla riva del mare e incontri con illustri professionisti. Ideata da Andrea Camaiora e in collaborazione con la Communauté de Communes de la Costa Verde, questa summer school di comunicazione strategica e reputation management promette di trasformare il modo di pensare e agire dei leader di domani. Un’occasione irrinunciabile per chi desidera immergersi in formazione e networking di altissimo livello.

Dal 3 al 6 luglio si svolgerà in Corsica (Francia) la seconda edizione del campus per manager di The Skill. La summer school in comunicazione strategica e reputation management ideata da Andrea Camaiora sarà in collaborazione istituzionale con la Communauté de Communes de la Costa Verde. Tra le adesioni Deloitte, Novartis, Max Mara. Docenti sotto le stelle saranno l'attore Filippo Contri, l'ex presidente della Vigilanza Rai Giorgio Lainati e due top manager: Giuseppe Cossiga, presidente di Mbda e Aiad, e Gian Luca Artizzu, ad di Sogin. Difesa e nucleare: due settori di grande attualità.

