The Running Man | Primo teaser per il remake del romanzo di Stephen King con Glen Powell!

Il mondo del cinema si prepara a rivivere l’incubo di Stephen King con il remake di “The Running Man”. Paramount Pictures ha lanciato il primo teaser, lasciando i fan con il fiato sospeso, e anticipando un trailer ricco di adrenalina in arrivo domani. Glen Powell, protagonista carismatico, promette un’interpretazione memorabile in questa nuova avventura, che trasformerà il romanzo in un’esperienza cinematografica imperdibile. L’attesa sta per finire: la corsa verso il brivido è appena iniziata.

Paramount Pictures ha dato il via alla campagna promozionale per “The Running Man”, l’attesissimo remake del classico di Stephen King, con un breve teaser rilasciato lunedì sui social media. Questa anticipazione precede l’uscita del trailer completo prevista per martedì. La clip di otto secondi mostra la star Glen Powell in uno stato di euforia e trionfo, culminante in un’esplosione che riempie lo schermo. È un’allettante anteprima dell’azione in questo cupo film distopico, che si preannuncia come un adattamento più fedele del romanzo di Stephen King rispetto alla versione cinematografica del 1987 con Arnold Schwarzenegger. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Running Man: Primo teaser per il remake del romanzo di Stephen King con Glen Powell!

In questa notizia si parla di: running - teaser - remake - stephen

#movieandtrashnews Paramount ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale del reboot/sequel de "Una pallottola spuntata" e contestualmente ha ufficializzato che il film arriverà nelle sale il 30 luglio. La versione italiana, come già fatto per il teaser, presenta alcune di Vai su Facebook

Trailer italiano e data di uscita per Run: Sarah Paulson è una madre psicolabile e iperprotettiva; SpongeBob – Amici in Fuga: primo trailer italiano di “Spongebob 3”; The Running Man: Primo teaser per il remake del romanzo di Stephen King con Glen Powell!.

Explosive First Look at Remake of Arnold Schwarzenegger’s Stephen King Movie Will Have Fans Excited - Paramount is pulling out all the stops to promote The Running Man, including a short social media teaser on Monday to promote the release of the full- Riporta comicbook.com

First Teaser for Edgar Wright’s ‘The Running Man’ Released — Full Trailer Drops Tomorrow - Directed by Edgar Wright, the film stars Glen Powell and is based on the 1982 novel by ... Come scrive msn.com