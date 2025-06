The Odyssey Charlize Theron conferma che interpreterà uno dei personaggi più potenti del poema epico

Prepariamoci a un’epica avventura come mai prima d’ora: Charlize Theron conferma il suo ruolo di Circe nel prossimo film di Christopher Nolan, un’interpretazione che promette di essere indimenticabile. Con un cast stellare e un regista di talento, questa rivisitazione de l’Odissea ci trasporterà in un mondo di miti e leggende. Rimanete sintonizzati: l’attesa sta per finire e l’avventura sta per cominciare!

Secondo quanto riportato, il ruolo della vincitrice del premio Oscar Charlize Theron nel cast in continua espansione del prossimo adattamento di Christopher Nolan dell'Odissea, è stato confermato, e si tratta di un personaggio perfetto per la celebre attrice. Secondo quanto confermato di recente, Charlize Theron interpreterà Circe nel prossimo film di Christopher Nolan che adatterà il famoso poema omerico, The Odyssey. Accanto a Matt Damon (Ulisse) e Tom Holland (Telemaco), l'attrice darà volto e voce alla potente maga che ostacola - e seduce - l'eroe greco. Un ruolo su misura per l'attrice, già regina di personaggi enigmatici e pericolosi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Odyssey, Charlize Theron conferma che interpreterà uno dei personaggi più potenti del poema epico

Se c'era una Circe perfetta in giro per Hollywood, era proprio lei. " Con queste parole, Charlize Theron ha ufficializzato il suo ingresso nel cast di The Odyssey di Christopher Nolan, dove interpreterà la celebre maga dell'antica Grecia. La notizia è arrivata diret

Variety conferma che Charlize Theron si è unita al cast di The Odyssey di Christopher Nolan. L'attrice interpreterà Circe.

