The Bear 4 è una redenzione a metà

Su The Bear 4 gravavano aspettative altissime. Dieci episodi con l'arduo compito di far dimenticare il passaggio a vuoto della precedente stagione e ricostruire ciò che era andato perso: ritmo, tensione emotiva, rilevanza. Missione compiuta? Beh, ci sono alcune buone notizie che brillano in un mucchio di cattive notizie. Partiamo da qui. Uno dei temi centrali della serie è sempre stato il tempo. Lo era nei monologhi accelerati, negli impiattamenti isterici, nelle portate servite tra urla e nevrosi. In questa stagione, il tempo prende la forma di un countdown di 1.440 ore – due mesi esatti – entro cui il ristorante deve diventare economicamente sostenibile.