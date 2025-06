TFA Sostegno X ciclo | contributo di iscrizione fino a 200 euro per ogni grado

Se desideri specializzarti come docente di sostegno, è fondamentale conoscere i dettagli del TFA Sostegno X ciclo. Le Università richiedono un contributo di iscrizione non rimborsabile fino a 200 euro per ogni grado scolastico, indispensabile per accedere alle prove di selezione, anche in assenza di esonero. Scopriamo insieme come prepararti al meglio per questa importante opportunità di formazione e carriera.

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/Università: costi a carico dei docenti, si pagherà anche iscrizione, esame finale e certificato? - Mancano pochi passaggi da parte di INDIRE e delle università per avviare i percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno, in base ai decreti d.

