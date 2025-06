TFA sostegno X ciclo 2024 25 | le pagine ufficiali delle Università in aggiornamento

Se sei interessato al TFA sostegno per il ciclo 2024/25, tieni d'occhio le pagine ufficiali delle università, ancora in aggiornamento in attesa del decreto ministeriale. Queste risorse sono fondamentali per conoscere i posti disponibili, le modalità di iscrizione e tutte le novità sul percorso di formazione. Rimani aggiornato: il tuo futuro da docente di sostegno potrebbe iniziare proprio qui!

Il TFA sostegno X ciclo per l’anno accademico 202425 è in attesa del decreto ministeriale che definirà il numero di posti disponibili e la ripartizione tra le Università partecipanti. Diverse atenei stanno già predisponendo le pagine ufficiali dedicate al nuovo ciclo di formazione, fornendo informazioni aggiornate per gli aspiranti docenti di sostegno Decreto ministeriale in . TFA sostegno X ciclo 202425: le pagine ufficiali delle Università in aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

