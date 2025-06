Testa di Lepre festa del patrono | un appuntamento speciale con Agostino De Angelis

Preparati a vivere un evento unico nel cuore di Testa di Lepre: dal 30 giugno al 4 luglio 2025, una serie di appuntamenti culturali speciali celebrano il Santo Patrono Pietro Apostolo. Tra spettacoli coinvolgenti e incontri con esperti, l’arte e la storia si incontrano sotto le stelle, grazie alla creatività di Agostino De Angelis e la collaborazione di prestigiose realtà locali. Un’occasione imperdibile per riscoprire le nostre radici e vivere momenti indimenticabili. Ti aspettiamo!

Venerdì, 30 giugno 2025- 4  luglio  202 5  alle ore 2 0. 3 0 sarĂ realizzato un particolare appuntamento culturale ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis  con l’archeologo  Marcello Tagliente, organizzato e  promosso dalla Pro Loco di Testa di Lepre, Comune di Fiumicino, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono Pietro Apostolo, e realizzato in collaborazione con l’Associazione ArchĂ©oTheatron  e l’ Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage.  Il luogo scelto è proprio il Borgo di Testa di Lepre, dove la Pro Loco da anni realizza diversi appuntamenti artistico culturali e ha scelto per l’occasione di inserire l’evento proposto da De Angelis in occasione della Serata della Cultura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Testa di Lepre, festa del patrono: un appuntamento speciale con Agostino De Angelis

