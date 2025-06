Tesla Light Show Autodromo Monza | spettacolo luminoso su pista F1

Show Autodromo Monza ha rivoluzionato il modo di vivere l’evento, portando la tecnologia e la passione per le auto elettriche a un livello mai visto prima. Con oltre 100 Tesla che si sono sincronizzate in un balletto di luci spettacolare, il pubblico è rimasto senza fiato. Un’idea innovativa e coinvolgente, nata per celebrare l’eccellenza del mondo Tesla e del motorsport. Questo evento segna un nuovo capitolo nell’integrazione tra tecnologia, adrenalina e spettacolari performance visive.

Nel primo evento al mondo del suo genere, oltre 100 Tesla si sono radunate sulla griglia di partenza dell' Tesla Light Show Autodromo Monza per dare vita a uno spettacolo luminoso sincronizzato senza precedenti. Questo straordinario evento è stato ideato e organizzato da Tesla Owners Italia in occasione del Mimo, Milano Monza Motor Show 2025, una manifestazione internazionale che celebra la mobilità, l'innovazione e il motorsport. Il Tesla Light Show Autodromo Monza: uno spettacolo di luci e tecnologia. Le vetture, disposte in una formazione precisa sulla griglia di partenza, hanno eseguito una coreografia perfettamente sincronizzata composta da musiche e giochi luminosi.

Automobilismo, oltre 100 Tesla a Monza in griglia di partenza per il primo Light Show su circuito F1 - Un evento senza precedenti ha illuminato la storia dell’automobilismo: oltre 100 Tesla si sono schierate sulla griglia di partenza a Monza, dando vita al primo Light Show mondiale su un circuito di Formula 1.

