Tesla Light Show a Monza | oltre 100 auto elettriche sul circuito F1 per uno spettacolo unico al mondo

Un evento straordinario ha illuminato l’Autodromo di Monza: oltre 100 Tesla si sono unite per un Light Show senza precedenti, trasformando il circuito di Formula 1 in uno spettacolo mozzafiato. Questo rivoluzionario evento, parte del Milano Monza Motor Show 2025, ha celebrato l’innovazione e la mobilità sostenibile in modo unico al mondo. Organizzato da Tesla Owners Italia, la più grande community di proprietari Tesla in Italia, promette di essere solo l’inizio di un nuovo capitolo nello spettacolo automobilistico.

Un evento senza precedenti all'Autodromo Nazionale di Monza: oltre 100 Tesla hanno dato vita al primo Light Show al mondo su un circuito di Formula 1. Lo spettacolare evento si è svolto in occasione del Milano Monza Motor Show 2025 (MIMO), una delle principali manifestazioni dedicate alla mobilità sostenibile, all' innovazione tecnologica e al motorsport. Organizzato da Tesla Owners Italia, la più grande community di proprietari Tesla in Italia, il Tesla Light Show a Monza ha visto le auto disposte in perfetta formazione sulla griglia di partenza dell'autodromo e sincronizzate in una coreografia di luci, suoni e movimenti, progettata nei minimi dettagli.

Il primo light show sulla pista di monza, organizzato da @teslaownersitalia si terrà il 27 giugno 2025 dalle ore 17:00 iscrivetevi subito!! Vai su Facebook

Tesla Light Show: ecco la guida per creare il proprio - DMove.it - Qualche giorno fa abbiamo parlato del nuovo aggiornamento software ricevuto dalle auto Tesla, la Versione 11, che tra le tante novità ha regalato a tutti i clienti la funzione "Light Show", già ... Lo riporta dmove.it