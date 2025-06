Terza medaglia per musici e sbandieratori

Un’altra grande soddisfazione per gli sbandieratori e i musici ascolani, che nel weekend hanno conquistato la terza medaglia ai Giochi Giovanili della Bandiera a Lugo. La competizione ha confermato ancora una volta il talento e la passione del sestiere di Porta Solestà, che continua a scrivere pagine di successo nello sport tradizionale. La medaglia di ieri si aggiunge alle altre, rafforzando il loro prestigio e dimostrando che l’eccellenza sia una tradizione sempre viva.

E’ arrivata anche la terza medaglia, ieri, per gli sbandieratori e i musici ascolani che nel corso del weekend sono stati impegnati ai Giochi Giovanili della Bandiera a Lugo, in provincia di Ravenna. E, ancora una volta, a salire sul podio è stato il sestiere di Porta Solestà. Dopo il titolo di ‘campione d’Italia’ ottenuto sabato da Francesco Ranalli nel ‘Singolo Giovanissimi’ e il secondo posto dei Musici Under 15, ieri è arrivata la medaglia di bronzo per i ‘Musici Esordienti’. Una bella soddisfazione, dunque, per i baby gialloblù Ludovica Rosa, Rocco Pignoloni e Azzurra Ranalli. Porta Solestà, quindi, torna a casa con tre medaglie e con la consapevolezza di avere un vivaio di sbandieratori e musici assolutamente di valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terza medaglia per musici e sbandieratori

