terribile schianto tra camion e cinque mezzi bilancio pesantissimo

Un terribile incidente stradale scuote l’Italia questa mattina: un violento impatto tra un camion e cinque altri veicoli su un rettilineo, con un bilancio ancora provvisorio ma già drammatico. La scena ha richiesto un massiccio intervento di soccorso, mentre il traffico è stato completamente bloccato. La dinamica dell’incidente rimane da chiarire, ma l’evento solleva ancora una volta la questione della sicurezza sulle nostre strade.

Un tratto rettilineo, sei veicoli coinvolti e una dinamica ancora tutta da chiarire. È tragico il bilancio dell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 30 giugno 2025. Un impatto violentissimo che ha reso necessario l'intervento di numerose squadre di soccorso e la chiusura totale del traffico in entrambe le direzioni. Schianto in piena mattina: sbandata fatale del camion. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:00 del mattino all'altezza del chilometro 16 della Statale 309 Romea nel tratto compreso tra Casalborsetti e Ponte Bellocchio, nel Ravennate.