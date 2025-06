Terribile incidente sull' asse mediano | tre i veicoli coinvolti traffico in tilt

Un grave incidente sull’Asse Mediano questa mattina ha paralizzato il traffico e suscitato grande apprensione tra i residenti. Tre veicoli coinvolti, tra cui un camion, e un SUV ribaltato che si è schiantato contro il guardrail, testimoniano la gravità dell’accaduto. Sul luogo sono prontamente intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per gestire l’emergenza e chiarire le cause. La sicurezza stradale resta una priorità fondamentale per tutti.

Drammatico incidente sull’Asse Mediano questa mattina. In un tratto che ricade nel comune di Giugliano, all’altezza del Mog, si è verificato il terribile incidente. Tre i veicoli coinvolti, tra cui un camion. Ad avere la peggio un Suv ribaltato e schiantatosi sul guardrail. Sul posto i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - terribile - asse - mediano

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Terribile schianto su asse mediano: automobilisti incastrati. Traffico paralizzato https://shorturl.at/TbT7I Vai su Facebook

Terribile incidente sull'Asse Mediano vicino ad Arzano: si ribalta un'auto; Terribile incidente sull'Asse Mediano vicino ad Arzano: si ribalta un'auto; Contromano sull'Asse mediano a Cagliari, provoca un incidente.

Terribile incidente sull'Asse Mediano vicino ad Arzano: si ribalta un'auto - MSN - Ancora un terribile incidente sull’asse mediano, all'altezza dello svincolo tra Arzano e il comune di Casoria. Lo riporta msn.com

Napoli, terribile incidente sull'Asse Mediano: un uomo ha perso la vita - MSN - Questa mattina sull’Asse Mediano, in direzione Napoli, si è verificato un nuovo incidente nel quale, purtroppo, una persona ha perso la vita. Riporta msn.com