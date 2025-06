Terremoto oggi a Napoli avvertita forte scossa

Oggi a Napoli si è avvertita una forte scossa di terremoto alle 12.47, scuotendo diverse zone, da Fuorigrotta al Centro direzionale. Dopo giorni di lievi tremori, questa potente scossa ha riacceso l’attenzione e la preoccupazione tra i cittadini. È fondamentale rimanere informati e pronti: ecco cosa sapere e come comportarsi in queste situazioni di emergenza.

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

