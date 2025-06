Terremoto nessuna criticità rilevata nel territorio del Comune di Napoli

Nessuna criticità è stata rilevata nel territorio di Napoli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 avvertita oggi nei Campi Flegrei. Per garantire la massima sicurezza, la Protezione Civile ha attivato le aree di attesa di Bagnoli e Agnano, oltre all’area di accoglienza di via Terracina. La pronta risposta dimostra l’efficienza delle misure di prevenzione adottate per tutelare cittadini e patrimonio. La città resta vigile e pronta a intervenire in ogni evenienza.

In via precauzionale dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 registrata oggi nell'area dei Campi Flegrei, la Protezione Civile è pronta ad attivare le aree di attesa di Bagnoli e Agnano e l'area di accoglienza di via Terracina. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata oggi alle ore 12:47 nell'area dei

