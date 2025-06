Terremoto in Italia crolla il costone | immagini spaventose

Un terremoto di magnitudo 4.6 ha scuotuto l’Italia, lasciando immagini spaventose e paure profonde tra i cittadini dei Campi Flegrei. La scossa, alle 12:47, ha provocato crolli e evacuazioni di emergenza, sottolineando la vulnerabilità di questa zona già a rischio. In un momento di grande incertezza, è fondamentale rimanere informati e prepararsi a fronteggiare eventuali repliche. La sicurezza prima di tutto: la nostra priorità è proteggere le comunità colpite.

– Un sisma di magnitudo 4.6 ha scosso l’Italia, colpendo con particolare intensità la regione dei Campi Flegrei. Il terremoto, avvenuto alle 12:47, ha costretto molti cittadini a evacuare le loro abitazioni e a trovare rifugio in strada, colti da un forte senso di timore per la potenza della scossa. L’ INGV ha localizzato l’epicentro in mare, tra Bacoli e Pozzuoli, in una zona già nota per l’attività sismica frequente. . La situazione è diventata ancora più critica con il crollo di un costone roccioso a Punta Pennata, che ha sollevato una nube di polvere visibile anche a distanza. 🔗 Leggi su Tvzap.it