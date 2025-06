Terremoto forte scossa in Italia | la terra ha tremato di colpo

Alle 12:47 di oggi, l’Italia ha vissuto una potente scossa che ha fatto tremare il suolo in molte città, scatenando panico e reazioni immediate. Le testimonianze sui social raccontano un evento improvviso, che ha messo alla prova la capacità di reazione di tutti noi. In momenti come questi, la consapevolezza e la preparazione diventano essenziali per affrontare al meglio il rischio sismico.

Alle 12:47 di oggi, un terremoto di forte intensità ha colpito l’intero territorio italiano, provocando momenti di panico in diverse città. Numerosi cittadini, presi dalla paura, si sono precipitati all’aperto, mentre il sussulto sismico scuoteva anche i piani più bassi degli edifici. Le piattaforme social sono state invase da testimonianze dirette: “È stato tutto velocissimo, il divano dondolava”, ha commentato un utente, seguito da un altro che ha descritto: “Ha iniziato a tremare l’intera casa, i lampadari sbattevano contro il soffitto”. Leggi anche: Nubifragio in Italia, frane e un paese isolato: la situazione Sebbene la scossa sia stata un singolo evento, la sua intensità è stata tale da scatenare il panico in scuole, negozi e uffici. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto, forte scossa in Italia: la terra ha tremato di colpo

