Terremoto Campi Flegrei | sospesi treni nel nodo di Napoli stop anche alla metropolitana

Un violento terremoto di magnitudo 4.6 ha scosso i Campi Flegrei, provocando la sospensione temporanea di treni e metropolitane nel nodo di Napoli. La rete ferroviaria è stata bloccata per motivi di sicurezza, lasciando cittadini e pendolari in attesa di conoscere gli sviluppi. In questo momento di emergenza, la priorità è garantire la sicurezza e raccogliere dati più dettagliati sull’entità dei danni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni e consigli utili.

La rete ferroviaria nell'area di Napoli è stata temporaneamente bloccata per motivi di sicurezza dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 registrata alle 12:47, con epicentro nei Campi Flegrei. Terremoto ai Campi Flegrei: sospesi i treni nel nodo di Napoli, stop anche alla metropolitana  In seguito all'evento sismico, è stato attivato il protocollo .

#Terremoto di magnitudo 3.2 ai #CampiFlegrei questa mattina alle 6.39. A darne notizia anche l'INGV. L'epicentro provvisorio è invece stato localizzato nella zona della Solfatara, ma a breve sarà comunicato con esattezza. La scossa è stata avvertita distintam Vai su Facebook

