Terremoto Campi Flegrei scossa di magnitudo 4.6 | evacuate scuole durante esami maturità

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha scuotuto questa mattina i Campi Flegrei, causando evacuazioni scolastiche e scompiglio tra studenti e residenti. La terra ha tremato, il costone di roccia di Pennata si è staccato, e l’atmosfera di paura si è diffusa rapidamente. In momenti di emergenza come questi, la sicurezza delle persone viene prima di tutto. E ora, la domanda che ci poniamo è: come possiamo migliorare la gestione delle emergenze sismiche?

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata avvertita distintamente questa mattina, alle ore 12.47, nell’area dei Campi Flegrei. Evacuate alcune scuole durante gli esami orali di maturità . Crolla anche costone di roccia dell’isolotto di Pennata, noto punto di ritrovo di bagnanti e turisti. Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.6: paura . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.6: evacuate scuole durante esami maturitÃ

