Terremoto Campi Flegrei scossa 4.6 avvertita anche a Napoli La più forte degli ultimi 40 anni

Un terremoto di magnitudo 4.6, la più forte degli ultimi 40 anni, ha scosso i Campi Flegrei e Napoli, suscitando preoccupazione tra cittadini e autorità. Avvertita chiaramente in numerosi quartieri, questa scossa segna un importante momento di attenzione sulla stabilità sismica della zona. La domanda ora è: come possiamo prepararci al meglio per affrontare eventuali future emergenze?

Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Bacoli (Napoli) nell'area dei Campi Flegre i, da mesi colpiti da un lungo sciame sismico. Secondo i dati dell' Ingv la magnitudo è stata 4.6, una delle più potenti degli ultimi 40 anni. La scossa è avvenuta alle 12.47, la profondità è a 5 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in numerosi quartieri di Napoli, come al Centro direzionale e alla Ferrovia. Ma anche dalla zona est di Napoli, come Via Argine, sino a Giugliano, ai Colli Aminei e ovviamente i quartieri più vicini all'area dei Campi Flegrei, come Fuorigrotta e Bagnoli. La scossa di magnitudo è la più forte, assieme a quella di marzo 2025, mai registrata dai rilevatori.

