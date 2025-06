Terremoto Campi Flegrei Musumeci | Purtroppo bisogna conviverci Stato di emergenza? Non è valutazione politica

Il recente terremoto di magnitudo 4.6 nei Campi Flegrei riaccende l’attenzione su un fenomeno che ci accompagna da tempo: la crisi bradisismica. Il ministro Musumeci, facendo riferimento alle valutazioni dell’INGV, sottolinea come sia fondamentale convivere con questa realtà, pur sperando in un’escalation contenuta. La situazione richiede attenzione continua e solidarietà, perché solo con una gestione condivisa possiamo affrontare al meglio questa sfida.

“Mi attengo a quanto riferito dall’INGV: siamo all’interno della crisi bradisismica, speriamo non ci siano evoluzioni. Purtroppo dobbiamo conviverci con questo fenomeno, fintanto che si mantenga a questi livelli”. Così il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, entrando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, ha commentato il terremoto di magnitudo 4.6 registrato nell’area dei Campi Flegrei. Secondo l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, la scossa – avvertita distintamente in tutta l’area – ha avuto epicentro nei pressi della costa di Bacoli, con una profondità di circa 5 km. “Quella di oggi è stata la scossa più alta finora – ha aggiunto Musumeci – ma al momento non vedo una discontinuità significativa rispetto ai mesi scorsi, al di là di 2-3 punti di energia in più”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it