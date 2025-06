Terremoto Campi Flegrei i bagnanti sfidano la paura | Scossa lunga ma siamo rimasti al mare

Nonostante la lunga scossa che ha scuotuto i Campi Flegrei, i bagnanti hanno scelto di sfidare la paura e rimanere al mare, dimostrando coraggio e resilienza in una calda giornata estiva. La potenza del terremoto, epicentro in mare alle 12.47, ha lasciato tutti increduli, ma la voglia di vivere e godersi il sole ha prevalso sulla paura. Una testimonianza di forza e speranza in un momento di grande prova.

Una caldissima giornata d?estate rotta dalla scossa più forte di sempre. Erano le 12.47 quando la terra ha tremato ieri nei Campi Flegrei. L?epicentro è stato in mare,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Terremoto Campi Flegrei, i bagnanti sfidano la paura: «Scossa lunga ma siamo rimasti al mare»

Torna la paura a #Napoli dopo la nuova forte scossa di #terremoto nell'area dei #CampiFlegrei. Magnitudo 4.6, epicentro a #Bacoli, dove un costone...

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata oggi 30 giugno alle ore , con epicentro in mare, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma ha scosso con forza Bacoli e i comuni vicini, ed è stato avvertito anche nel centro di Napoli. Crollato il costone de

