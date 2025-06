Terremoto Campi Flegrei circolazione dei treni interrotta sul nodo di Napoli | ritardi oltre due ore a Roma Termini

L’Italia si ferma per un momento a causa di un forte terremoto nei Campi Flegrei, che ha provocato l’interruzione della circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli e ritardi fino a due ore a Roma Termini. La situazione, ancora in evoluzione, evidenzia come la sicurezza prevalga sulla rapidità di viaggio. Alle 16:30, i ritardi sulla rete italiana continuavano a crescere, con Trenitalia che aggiorna gli orari e rassicura sui controlli in corso.

Ritardi sulla rete ferroviaria in tutta Italia a causa dell'interruzione della circolazione sul nodo di Napoli, dovuta alla necessità di "verifiche tecniche" dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 registrata poco prima delle 13 ai Campi Flegrei. Alle 16:30 di lunedì pomeriggio a Roma Termini il tabellone mostrava maggiori tempi di percorrenza fino a 130 minuti. Secondo le informazioni ufficiali fornite da Trenitalia, alle 16 erano 26 i treni Intercity e Alta velocità che viaggiavano con ritardi superiori ai 60 minuti. Sei treni Alta velocità hanno invece subito variazioni di percorso. Nel dettaglio: FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

L'evento è parte di uno sciame in corso: alla scossa più potente ne sono seguite almeno altre tre, di magnitudo 2, 2, 1,6 e 1,0. Sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli Ferma anche la linea 2 della metropol

