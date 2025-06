Terremoto ai Campi Flegrei | treni in tilt con ritardi fino a 120 minuti circolazione in graduale ripresa

Una giornata da incubo per i viaggiatori dei Campi Flegrei, con treni in tilt e ritardi fino a 120 minuti a causa del terremoto che ha colpito la zona. Dopo un blocco ai nodi di Napoli, la circolazione sta lentamente tornando alla normalità , ma le verifiche tecniche proseguono. I collegamenti ad alta velocità , Intercity e Regionali, tuttavia, continuano a risentire dell’emergenza, lasciando molti in attesa di notizie rassicuranti.

Campi Flegrei: terremoto di magnitudo 4.4, scossa avvertita anche a Napoli. Poi un'altra di 3,5. Evacuate università e scuole, stop treni - Oggi, alle 12.07, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro nel porto di Pozzuoli.

La circolazione dei #treni relativa al nodo di #Napoli è stata sospesa in via precauzionale a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.6, registrata alle 12.47, con epicentro i #CampiFlegrei. Vai su X

Napoli, sospesa la circolazione dei treni dopo il terremoto Vai su Facebook

