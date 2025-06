Terremoto ai Campi Flegrei crolla un costone nell’isolotto di Pennata | il momento del cedimento – Video

Un terremoto di magnitudo 4.6 scuote i Campi Flegrei, provocando il crollo di un costone sull'isolotto di Pennata a Bacoli. Fortunatamente, in questa giornata meno affollata, non si registrano feriti o coinvolti. Le immagini catturate in tempo reale mostrano il momento drammatico del cedimento, richiamando l’attenzione sulla fragilità del territorio e sulla potenza della natura. Ecco le spettacolari riprese del crollo.

Crollo di un costone a Bacoli, all’isolotto di Pennata, dopo il terremoto di magnitudo 4.6 avvenuto ai Campi Flegrei. Non ci sono persone coinvolte anche perché, essendo lunedì, l’affluenza è molto minore rispetto al week end. Ecco le immagini Video FacebookAnna Mazza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto ai Campi Flegrei, crolla un costone nell’isolotto di Pennata: il momento del cedimento – Video

