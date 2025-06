Terremoto ai Campi Flegrei cede costone a Bacoli | le immagini dell’isolotto di Punta Pennata

Un forte terremoto ai Campi Flegrei ha causato il crollo di un costone a Bacoli, preoccupando i cittadini e sollevando urgenti questioni sulla sicurezza. Le immagini dell’isolotto di Punta Pennata testimoniano la fragilità del territorio, mentre il sindaco Della Ragione chiede interventi rapidi e fondi adeguati per mettere in sicurezza la zona. La comunità attende risposte concrete per proteggere il suo patrimonio e le sue persone.

“È stata una scossa molto forte che ha preoccupato i cittadini. Abbiamo una difficoltà sui costoni che continuano a cedere a ogni scossa come accaduto oggi a Pennata. Bisogna fare presto per mettere in sicurezza i costoni ma servono i fondi”. Sono le parole del sindaco di Bacoli, in provincia di Napoli, Josi Gerardo Della Ragione, a LaPresse a margine della riunione presso il Centro Operativo Comunale dopo il terremoto ai Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto ai Campi Flegrei, cede costone a Bacoli: le immagini dell’isolotto di Punta Pennata

Scossa di #terremoto di magnitudo 4.6 nella zona dei #CampiFlegrei. Il sisma ha causato il crollo del costone a Punta Pennata a #Bacoli. #Tg1 Vai su Facebook

Paura a Napoli: scossa di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei. Epicentro a Bacoli, avvertita in tutta la città . Cede costone a Punta Pennata #terremoto #Napoli #CampiFlegrei Vai su X

