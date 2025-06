Terremoto ai Campi Flegrei | a Napoli la gente per strada

Un nuovo terremoto ai Campi Flegrei scuote Napoli, spingendo i cittadini a riversarsi per le strade in preda a shock e timori. In un contesto già segnato da intense ondate di caldo, l’emergenza sismica aggiunge ulteriore tensione a una città alle prese con sfide multiple. La paura si diffonde tra la gente, mentre si cerca di capire l’entità del rischio e di trovare rassicurazioni.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 5:00 ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a soli 3 km di profondità ed epicentro tra Pozzuoli e Quart Vai su Facebook

