Terremoto a Napoli scossa di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha scosso Napoli e i Campi Flegrei, lasciando la città in apprensione. L'epicentro nei pressi di Bacoli ha provocato timore tra i residenti, che avevano già vissuto altre scosse più leggere nei giorni scorsi. In un contesto di crescente preoccupazione, è fondamentale monitorare la situazione e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare la popolazione.

Una forte scossa di terremoto si è verificata oggi a Napoli. La scossa è stata avvertita alle ore 12.47 in diverse parti della città: la magnitudo è di 4.6. L'epicentro è nei pressi di Bacoli, nella zona dei Campi Flegrei. Nei giorni scorsi c’erano state altre scosse, ma sempre lievi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

Terremoto a Napoli, nuova scossa di magnitudo 3.2 ai Campi Flegrei #terremoto #CampiFlegrei #21giugno Vai su X

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 5 ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Vai su Facebook

