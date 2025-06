Terremoto a Napoli registrate diverse scosse

Un intenso terremoto ha scosso Napoli e i Campi Flegrei, con una magnitudo di 4.6 alle 12.47, la più forte dal marzo 2025. Le scuole, le strade e i quartieri più vulnerabili hanno vissuto momenti di paura, ma fortunatamente non sono stati segnalati interventi di emergenza. È un richiamo alla resilienza e alla preparazione: come possiamo proteggerci meglio in situazioni così imprevedibili?

Una scossa di terremoto magnitudo 4.6 è stata avvertita infatti a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei alle 12.47. Dalla zona est di Napoli, come Via Argine, sino a Giugliano, ai Colli Aminei e ovviamente i quartieri più vicini all'area dei Campi Flegrei, come Fuorigrotta e Bagnoli. La scossa di magnitudo 4.6 delle ore 12.47 è la più forte, assieme a quella di marzo 2025, mai registrata dai rilevatori. Non sono giunte richieste di intervento ai Vigili del fuoco. Lo rendono noto gli stessi Vigili del fuoco sui social: "Nessuna richiesta di intervento – si legge – è giunta alla sala operativa".

