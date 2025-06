Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei il video del costone franato a Punta Pennata vicino Bacoli

Un violento terremoto di magnitudo 4.6 ha scosso i Campi Flegrei a Napoli, provocando il crollo del costone di Punta Pennata vicino Bacoli. Il video che sta facendo il giro del web mostra il devastante impatto di questa scossa, anche se fortunatamente non si registrano feriti. La città è in stato di massima allerta mentre i soccorritori monitorano attentamente la situazione, pronti a intervenire in caso di ulteriori criticità .

Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei: video mostra il costone crollato a Punta Pennata. Scossa magnitudo 4.6, nessun ferito ma massima allerta.

terremoto - napoli - campiflegrei - costone

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

