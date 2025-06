Terremoto a Napoli e ai Campi Flegrei di magnitudo 4.6 la più forte dal 1985 | crollato costone di Pennata - VIDEO

Un terremoto di magnitudo 4.6, il più forte dal 1985, ha scosso Napoli e i Campi Flegrei, provocando crolli e grande paura tra i cittadini. Epicentro a Bacoli, nelle vicinanze del castello di Baia, ha generato uno sciame sismico che ha portato all’evacuazione di scuole e uffici. La terra tremante ha lasciato tutti senza parole, ma fortunatamente, non si segnalano danni gravi. Grosso spavento nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno, quando...

Forte sisma avvertito in tutto il napoletano nella mattinata di lunedì 30 giugno, con epicentro a Bacoli, nella zona del castello di Baia. In corso uno sciame sismico, scuole e uffici sono stati evacuati, non si segnalano danni Grosso spavento nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno, quando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it