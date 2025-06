Terremoto a Napoli alle 12 | 47 | paura per la scossa molto lunga

Un lungo sussulto ha scosso Napoli alle 12:47, facendo tremare l'intera area metropolitana e suscitando paura tra residenti e visitatori. La terra è tremata da Capodichino a Fuorigrotta e Bagnoli, zone già note per il loro movimento sismico. Secondo i sismografi dell’INGV, la scossa è durata quasi un minuto, lasciando tutti in allerta. La città si prepara ora a affrontare queste nuove sfide sismiche con maggiore attenzione e solidarietà .

Lunghissima scossa di terremoto a Napoli alle 12:47: avvertita da Capodichino a Fuorigrotta e Bagnoli, ecco le ultime Scossa di terremoto a Napoli lunedì 30 giugno alle ore 12:47, avvertita per tutta l'area metropolitana. Da zona Capodichino, fino al centro di Napoli e le zone più calde come Fuorigrotta e Bagnoli, da anni luogo di continui movimenti sismici causati dal bradisismo. Secondo i sismografi dell'INGV, la scossa è durata quasi un minuto. Avvertita molto forte nelle zone di Fuorigrotta e Bagnoli, un po' meno nei dintorni e in periferia. Ad ogni modo, l'apprensione sui social è stata forte, specialmente per la lunga durata del movimento tellurico.