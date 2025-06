Terremoto 4.6 Napoli | Treni per Napoli EAV Metro 2 e Circumflegrea fermi per verifica sulle linee

Dopo il terremoto di magnitudo 4.6 che ha scosso Napoli, i trasporti cittadini sono stati temporaneamente sospesi o rallentati per motivi di sicurezza. Le linee ferroviarie, tra cui la Circumflegrea, la Cumana e la metro 2, sono ferme o in fase di verifica tecnica, creando disagi e confusione tra pendolari e cittadini. La priorità rimane garantire la sicurezza, ma l'intera città si trova ora a fare i conti con un caos imprevisto.

