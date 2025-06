Terremoto 4.6 Napoli treni fermi per verifica sulle linee dopo il sisma

Dopo il terremoto che ha colpito Napoli nel 1946, l'intera città si trova ad affrontare nuove sfide di sicurezza. Treni e metropolitane rallentano o si fermano per verifiche, mentre Eav sospende le corse di Circumflegrea e Cumana. La città mobilita tutte le risorse per garantire la sicurezza dei cittadini e tornare presto alla normalità. Scopriamo insieme gli aggiornamenti e le misure adottate per proteggere Napoli.

Treni della metro 2 e del nodo ferroviario di Napoli rallentati o fermi per verifiche. Anche Eav ferma Circumflegrea e Cumana causa scosse.

Campi Flegrei: terremoto di magnitudo 4.4, scossa avvertita anche a Napoli. Poi un'altra di 3,5. Evacuate università e scuole, stop treni - Oggi, alle 12.07, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro nel porto di Pozzuoli.

Una scossa di #terremoto è stata registrata oggi, sabato 21 giugno 2025, alle ore 05:00 nella zona dei #CampiFlegrei. Magnitudo 3.2, ipocentro a 2.7 km di profondità secondo l'INGV. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Pozzuoli e nella zona ovest di Napo

Treni fermi dopo il terremoto: ritardi e cancellazioni; Terremoto Campi Flegrei, riprende gradualmente la circolazione dei treni; Sciame in corso ai Campi Flegrei. Scuole evacuate e stop ai treni metropolitani. Musumeci: stato d'emergenza.

Terremoto oggi a Napoli, scossa di magnitudo 4.6 - Il terremoto è stato avvertito anche a Napoli centro e nelle zone periferiche (Colli Aminei, Frullone, Rione Alto, Chiaiano e Secondigliano).

Terremoto oggi a Napoli, avvertita forte scossa - Forte scossa di terremoto oggi a Napoli avvertita in diverse parti della città: da Fuorigrotta, al Centro direzionale.