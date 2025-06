Terra dei Fuochi il commissario Vadalà | Partiamo da zero servono fondi

La Terra dei Fuochi e i roghi tossici di rifiuti rappresentano un'emergenza che non può più essere ignorata. Con l'estate alle porte, la situazione rischia di aggravarsi, mettendo a rischio salute e ambiente. Il commissario straordinario Giuseppe Vadalà ha recentemente sottolineato la gravità del problema, consegnando al governo un piano urgente. È ora di agire concretamente: servono fondi, interventi e risposte immediate per salvare questa terra e il suo futuro.

La Terra dei Fuochi e il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti rischiano di diventare, quest'estate ancor più che nel recente passato, di drammatica attualità. "Il danno è sotto gli occhi di tutti", ha dichiarato il commissario straordinario Giuseppe Vadalà, che ha consegnato al governo la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: terra - fuochi - commissario - vadalà

Proposte per la Terra dei Fuochi, Graziano scrive ai comitati per valutare possibili soluzioni - Antonio Graziano scrive ai comitati e alle associazioni ambientaliste delle province di Caserta e Napoli, colpite dal grave fenomeno della "Terra dei Fuochi".

INFORMARE INCONTRA IL GEN. GIUSEPPE VADALÀ Il Commissario straordinario per la Terra dei Fuochi nominato dall'attuale governo, il Gen. Giuseppe Vadalà, sarà ospite della redazione di Informare venerdì 13 giugno alle ore 17. Un'occasione import Vai su Facebook

Terra dei Fuochi, il commissario Vadalà: Partiamo da zero, servono fondi; Terra dei fuochi, il generale Vadalà nominato Commissario unico; Terra dei fuochi, la relazione è pronta: il 90% delle bonifiche è ancora da fare.