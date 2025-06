Terni Riccardo Corridore e Alessandra Salinetti | Ottimo segnale i dati positivi sulle assunzioni nel turismo

Terni si conferma protagonista nel settore turistico grazie a un sorprendente aumento di assunzioni nei servizi di alloggio, ristorazione e turismo. Riccardo Corridore e Alessandra Salinetti sottolineano come i dati positivi rappresentino un segnale incoraggiante per l’economia locale, confermando che le politiche dell'Amministrazione Bandecchi stanno producendo risultati concreti. Un trend in crescita che promette un futuro brillante per questa città attrattiva e dinamica.

"Il boom di avviamenti al lavoro nei servizi di alloggio, ristorazione e turismo vede Terni protagonista e si tratta di un dato particolarmente significativo soprattutto nell’incremento degli occupati. La cittĂ attrattiva fortemente voluta dall'Amministrazione Bandecchi sta funzionando". 🔗 Leggi su Ternitoday.it

