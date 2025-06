Terni per l’Asd Gymnica ottimi risultati ai Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica

Pilastro di talento e dedizione, la Gymnica Terni ha ottenuto risultati straordinari, consacrandosi tra le eccellenze della ginnastica ritmica italiana. In soli dieci giorni di competizione, le sue atlete hanno scintillato con performance impeccabili, portando a casa medaglie e riconoscimenti. Questa impresa testimonia il valore di un progetto sportivo che investe passione e professionalità , scrivendo un nuovo capitolo di successo. La strada è tracciata: il futuro promette ancora grandi traguardi.

Dieci giorni da incorniciare per la Gymnica Terni, che ha brillato ai Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica a Rimini, confermandosi ancora una volta, una realtà con atlete promettenti e competitive nel panorama nazionale. La società , guidata con passione e competenza da Danila Trombettoni, ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

