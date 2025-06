Ternana verso il preliminare di vendita Stefano Bandecchi | Presto novità sulla nuova società

Il futuro della Ternana si avvicina a passi decisivi, con Stefano Bandecchi pronto a svelare novità importanti sulla cessione della società. Intervistato da Umbria Tv, il sindaco ha annunciato che presto si delineeranno i primi passaggi formali verso un nuovo capitolo per i rossoverdi. L’attesa cresce: la città di Terni si prepara a vivere un cambiamento che potrebbe ridefinire il destino del club e il suo legame con i tifosi.

