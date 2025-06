Ternana torna il diesse Carlo Mammarella Obiettivo ‘fare cassa’ e abbattere gli ingaggi

La Ternana, con il ritorno del diesse Carlo Mammarella, si prepara a una svolta strategica. L’obiettivo principale è fare cassa e ridimensionare gli ingaggi, mentre Stefano Bandecchi invita tutti a un sacrificio collettivo per rilanciare il club senza difficoltà. La trattativa di cessione si intensifica, coinvolgendo tutte le parti anche nel weekend, con la speranza di trovare presto una soluzione che possa garantire un futuro più solido alle Fere.

Torna il diesse Carlo Mammarella. Intanto, Stefano Bandecchi lascia intendere a chiare tinte che serve un sacrificio da parte di tutti per risolvere la situazione e consentire alla Ternana di ripartire senza affanni. Come ipotizzavamo, tutte le parti coinvolte nella trattativa di cessione della Società rossoverde hanno lavorato anche nel weekend per tentare di giungere all’accordo in tempi brevi, ma anche nell’ottica di adempiere alla scadenza federale di domani al fine di evitare la penalizzazione. Parliamo del Sindaco di Terni che con i suoi collaboratori segue ogni passo, anche dell’iter relativo al nuovo stadio, aspetto di grande importanza nella trattativa, della Società rossoverde che vede il direttore operativo Michele Mangiarano come interlocutore con Palazzo Spada in merito all’avanzamento del suddetto progetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net