Ternana fiducia per evitare la mazzata penalizzazione fino a dodici punti La scelta logica di puntare su Carlo Mammarella

La Ternana si gioca tutto puntando su Carlo Mammarella, la mossa più logica per evitare una drammatica penalizzazione fino a dodici punti. Con la scadenza federale del 1° luglio alle porte, ogni decisione può fare la differenza tra salvezza e retrocessione. Secondo le indiscrezioni raccolte da www.ternitoday.it, la penalità...

Una vera e propria mazzata da evitare per la Ternana. Incombe infatti la scadenza federale del 1 luglio che va onorata per evitare la penalizzazione (fino a dodici punti) da scontarsi nella stagione in arrivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione di www.ternitoday.it la penalità. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: evitare - ternana - mazzata - penalizzazione

Ternana, telecamere al Liberati: “Siamo intervenuti per evitare la disputa dei Play Off a porte chiuse” - Una decisione che ha sorpreso molti, ma che si inserisce in un contesto di sicurezza e rispetto delle norme.

Ternana, fiducia per evitare la mazzata penalizzazione (fino a dodici punti). La scelta logica di puntare su Carlo Mammarella; Ternana, fiducia per evitare la mazzata penalizzazione (fino a dodici punti). La scelta logica di puntare su Carlo Mammarella; Non solo Fere – Mazzata sulla Lucchese, maxi penalizzazione.

Ternana, scadenza del 1° luglio: un milione da saldare per evitare penalizzazioni - La scadenza di luglio non sarà l’unica: entro il 31 agosto, la società dovrà versare cifre simili per la mensilità di giugno. ternananews.it scrive

Ternana al bivio, sopravvivere o morire. Il rischio penalizzazione è dietro l’angolo - Rumors su possibili acquirenti interessati ma il primo luglio è ormai alle porte e per le Fere si prospetta almeno una partenza con –4 punti ... Come scrive msn.com