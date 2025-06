Tenuta Monastero di Aquileia non solo vini doc della tradizione | qui unico in Italia il vitigno Palava

Nel cuore di Aquileia, la Tenuta Monastero non si limita a offrire vini DOC della tradizione: qui si svela un vero tesoro unico in Italia, il vitigno Palava. Guido Federico Rossignoli, settima generazione della rinomata cantina Barone Ritter de Zahony, ci guida in un viaggio tra eccellenze come il Ribolla Gialla e il Prosecco a lunga fermentazione. Dal 2018 nasce ‘Edda Cristina’ da questo vitigno speciale, ora apprezzato in otto ristoranti stellati, simbolo di passione e innovazione.

La sfida di Guido Federico Rossignoli, settima generazione della cantina Barone Ritter de Zahony: oltre al Ribolla Gialla, al prosecco a lunga fermentazione, al rosè da aperitivo, dal 2018 produce l'‘Edda Cristina (in onore della mamma) Barone Ritter de Mahony, da vitigno Palava importato neldalla Moravia, oggi presente in 8 ristoranti stellati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tenuta Monastero di Aquileia, non solo vini doc della tradizione: qui, unico in Italia, il vitigno Palava

In questa notizia si parla di: palava - vitigno - tenuta - monastero

Tenuta Monastero di Aquileia, non solo vini doc della tradizione: qui, unico in Italia, il vitigno Palava; Dazi, Prudenzano (Confintesa): Trump è imprevedibile, dobbiamo capire punto di vista americano; Meloni in Senato: Non rispondo a provocazioni e falsità , avremo tempo per campagna elettorale.

Monastero dei Frati Bianchi: vitigni rari della Lunigiana | Gazzetta del Gusto - È l’unico bianco prodotto da Monastero dei Frati Bianchi e prende il nome dalla località in cui si trova la cantina. Riporta gazzettadelgusto.it