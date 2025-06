Tenta di accoltellare i poliziotti 14enne arrestata per tentato omicidio

ragazza di appena 14 anni, che ha mostrato un gesto estremo e inquietante, mettendo a rischio l'incolumità degli agenti intervenuti. La scena si è svolta in via Valfonda, lasciando chiare le tensioni e le sfide della sicurezza nelle nostre città. Questo episodio scuote le coscienze e riaccende il dibattito sulla tutela dei minori e sulla prevenzione della violenza, un tema che richiede una riflessione approfondita e azioni concrete.

Ha tirato fuori dalla borsa un coltello da cucina lungo in tutto 22 centimetri e lo ha brandito contro i poliziotti, indirizzando i colpi in particolare contro uno di essi, per fortuna schivati dall'agente, anche al collo e al torace. È successo domenica in via Valfonda. Protagonista, una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

