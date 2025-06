Tennis Wimbledon al via con il piano stress da caldo

L’estate infuocata a Londra accende anche il campo di Wimbledon, dove giocatori e spettatori si confrontano con temperature oltre i 33°C. Cappelli, ombrellini e bottigliette di acqua fresca diventano alleati indispensabili, mentre gli organizzatori adottano strategie per alleviare il caldo estremo. Tra sudore e resistenza, il prestigioso torneo si apre con un piano stress da caldo che mette alla prova tutti: ecco cosa sta succedendo.

Londra, 30 giu. (askanews) - Cappelli, ombrellini, bottigliette d'acqua fresca riempite di continuo, ventagli, gli organizzatori portano sacchi di ghiaccio.. E qualcuno non resiste e si toglie la maglietta, almeno durante la coda sotto il sole. Al via Wimbledon, il più antico torneo dei quattro "Slam" di tennis e uno dei più prestigiosi. Quest'anno temperature particolarmente bollenti, almeno 33 gradi per il giorno d'apertura. Gli organizzatori hanno invitato chi non ha già in mano un biglietto a non avvicinarsi per provare ad acquistarlo, perché già ci sono migliaia di persone in coda per entrare sotto il sole.

